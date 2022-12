Will Gozum todo pati pato sa do-or-die kontra Letran

Laro ngayong Lingggo: (Ynares Centre)

Game 3 championship series

3:00pm – Benilde vs. Letran

(Serye tabla, 1-1)

MATIRA ang matibay sa pagitan ng defending champions na Collegio de San Juan de Letran at College of Saint Benilde sa isang do-or-die match para sa Game 3 ng NCAA Season 98 men’s basketball championship sa Ynares Centre sa Antipolo City ngayong alas-3 ng hapon.

Naipuwersa ng tropa ni MVP awardee Will Gozum ang Game 3 matapos na makabawi sa Game 2 ang Saint Benilde, 76-71, kontra sa Letran, na unang nakasungkit ng panalo noong Game 1 sa 81-75 tagumpay.

Mahalaga pareho sa dalawang koponan ang masungkit ang korona sa nasabing torneo, kung saan ang Letran ay tangka ang ikalawang three-peat, samantalang nais ng Blazers ang korona matapos huling sumabak sa finals 20 taon na ang nakakalipas.

Huling sumabak ang Saint Benilde sa final round ng NCAA noong 2002 kung saan nakaharap nila ang San Sebastian College at nakuha ang kampeonato.

“This is important to us because the momentum is ours now. Hopefully, it keeps up when we face whoever enters on the other side,” ayon kay Gozum na inaasahang pangungunahan ang Blazers. (Annie Abad)