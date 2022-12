Vice Ganda nagmukhang ‘bulok’ kay Ivana

Binarag nang husto si Vice Ganda ng sarili niyang mga fan, nang mag-tweet ang mga ito ng throwback picture ng komedyante at tinabi sa photo ni Ivana Alawi.

Ginamit ni @jericorico ang delivery order online para bardagulin si Vice at ipakita ang malaking kaibahan niya sa natural na ganda, at retoke.

Sa magkatabing photo ay nakasuot ng 1-piece bathing suit sina Vice, Ivana. Nakatagilid si Ivana, at si Vice ay nakatalikod.

Parehong nakabalandra ang mga wetpaks nila. May caption ang photo ni Ivana na ‘inorder mo’ at kay Vice ay ‘dumating sayo’.

Pinagsabong ang mga puwet nina Vice, Ivana, para palabasin ang malaking pagkakaiba ng mga wetpaks nila.

Parang sinasabi sa tweet na `yon na kung ikukumpara sa gulay ay fresh ang g kay Ivana, at kay Vice ay haggard na, lanta na, o pabulok na.

Nag-comment si Vice at pabirong isinumpa ang magiging handa sa Pasko ng fan.

“Gagung to ah! Mapanis sana handa nyo sa Pasko!” sabi ni Vice.

Kahit ‘Gawad Dangal Filipino’ na: Juliana Pariscova tinawag na dugyot, mabaho hininga

Inulan na naman ng panlalait ang komedyanteng si Juliana Parizcova Segovia, dahil sa paninirya niya sa mga basher, nang ipagyabang niya sa Facebook ang natanggap na award mula sa Gawad Dangal Filipino Awards 2022 bilang “Best Outstanding New Comedian of the Year”.

“Hello bashers. Walang Titigil,” sabi ni Juliana.

Pinagtawanan ni @IamCharotism si Juliana na, “Laughing Stock. Charot!”

Lait ni @ItsvinClibitch, “mukhang dugyot at mabaho talaga hininga nito…nakakadiri!”

Na sinusugan naman ni @dagraytlandy, “A friend of mine who worked as a stylist in ABS says yes. Kaya nag-mass resignation ang mga ngipin nyan.”

“Gawad bungal basa ko,” ang linya naman ni @StepheigN.

Naku, ang daming basher ni Juliana, pero sa totoo lang, mas pinag-uusapan siya dahil sa mga bira sa kanya, di ba?

Anyway, kilalang malapit si Juliana Pariscova kina Direk Darryl Yap at Sen. Imee Marcos.