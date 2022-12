Senador Sonny Angara P5M ayuda sa Batang Pinoy

MAS lalong ganado ang mga atletang sumasabak sa Philippine Sports Commission – Batang Pinoy National Championships dahil sa donasyon na P5M ni Senator Edgardo “Sonny” Angara.

Nasa puso na ni Angara ang pagtulong sa sports, malaking bagay ang ibinigay nito ngayon para sa grassroots development program na kasalukuyang ginaganap sa Vigan, Ilocos Sur.

Kaya naman ayon sa country’s sports-funding agency sa ilalim ng pamumuno ni chairman Noli Eala at commissioner Olivia “Bong” Coo na ibigay ng direkta sa mga batang atleta ang tig-1,000.

Mahigit 6,000 ang naglalaban-laban sa six-day meet na ginaganap sa Ilocos Sur.

May siyam na sports ang lalaruin ng face-to-face tulad ng archery, athletics, badminton, chess, cycling, table tennis, swimming, weightlifting at obstacle course racing bilang demo sport. (Elech Dawa)