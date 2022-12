Pinoy designer bida sa gown ni Miss Int’l 2022

Nagningning ang galing at pagkamalikhain ng Pinoy designer na si Benj Leguiab IV makaraang bumida ang gawa niyang gown na isinuot ng newly crowned na Miss International 2022 Jasmin Selber ng Germany.

Nitong Martes ginanap ang koronasyon sa Tokyo Dome City Hall sa Japan kaya naman buong mundo ang nakakita ng magarbong gown na likhang Pinoy.

Ayon kay Leguiab, ito ang unang beses niyang magdisenyo ng gown para sa kandidata ng Miss International pageant.

“I still can’t believe that my first ever gown i made for a candidate joining the Miss International pageant will be my most memorable and grandest milestone for this Pageant.

“Congratulations newly Crowned Miss International 2022 Germany @jasminselberg. Wearing Benj Leguiab IV Couture. Glory all to you Lord,” post ni Leguiab sa kanyang Instagram.

Hindi lang si Leguiab ang Pinoy designer na bumida sa nasabing kompetisyon. Maging si Stephany Amado ng Cabo Verde ay nagsuot ng gown na likha ng designer na si Allan Laserna.

Pinasalamatan ni Amado na nagwaging first-runner up, ang husay ng Pinoy maker ng kanyang evening gown. (MJ Osinsao)