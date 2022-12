Mikee waging most viewed sa TikTok

Dahil sa naranasan noon ni Mikee Quintos na anxiety noong magkaroon ng pandemya, ang ginagawa niyang mga content sa kanyang TikTok account ay may kinalaman sa pag-cope sa mental health para sa mga kabataan ngayon.

Kabilang si Mikee sa naimbitahang dumalo sa KaKoLAB 2022 na ginanap sa Balara Content Studio sa Quezon City noong nakaraang December 9. Pang-apat kasi si Mikee sa “most viewed artists on TikTok” sa bansa ngayong 2022 at kabilang din siya sa Top 10 “Artists with Most New Followers” list ng TikTok Philippines.

Ang goal ni Mikee ay ang makapagbigay ng good vibes at ang pag-promote ng mental health awareness online.

“I hope ‘yung mga taong nakakakita no’n, nase-spread ko ‘yung positive vibes. Don’t forget to have fun pa rin and appreciate, be contented, ‘yung mga gano’ng feels. ‘Yun ‘yung gusto kong i-resonate sa mga nanonood,” sey ni Mikee.

Ang nasabing event ay naging pagkakataon din para makilala ang kapwa content creators para mas hikayatin pa ang pagiging creative ng bawat isa. (Ruel Mendoza)