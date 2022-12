Mga OFW sa Canada, `Pinas inalarma sa trabaho scam

Nagbabala ang Philippine Overseas Labor Office (POLO) sa Toronto, Canada laban sa isang Facebook group na nag-aalok ng serbisyo para sa mga overseas Filipino worker (OFW).

Sa pahayag ng POLO na ipinaskil sa FB page nito, inalarma ang mga Pinoy sa Toronto at maging sa Pilipinas tungkol sa Facebook group na “Balik Manggagawa OEC”.

Ayon sa POLO, nag-aalok ang grupo ng serbisyo tulad ng pagproseso ng mga kinakailangan para makapagtrabaho sa ibang bansa gaya ng Overseas Employment Certificate (OEC), passport appointment booking at NBI clearance subalit maniningil ng processing fee.

“The public is warned of such claims for processing of OECs, as this document is only issued by and through the Polos at post or the DMW (Department of Migrant Workers) in the Philippines,” babala ng POLO sa inilabas na pahayag nito.

Payo pa ng POLO na huwag patulan ang mga ganitong modus at ipagbigay-alam sa mga awtoridad partikular sa DMW o sa kanilang mga opisina sa Canada.