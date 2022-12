May bagong dyowa? Claudine Barretto seksi na ulit

Napanood ko na ang ‘Mamasapano’ sa SM Megamalla kung saan ginanap ang premiere night.

Naging mainit ang isyung ito nang mangyari ito sa panahon ng PNoy. Na 44 mga pulis nga ang namatay sa giyera na kalaban ang mga terorista.

Dapat panoorin ninyo ito para malaman ninyo ang mga tunay na pangyayari sa giyerang ito.

Sa totoo lang, ok naman ang mga artistang nagsiganap at nagampanan nila ng buong husay ang mga role nila.

Sa premiere night ay dumalo si Claudine Barretto, pati na si former First Gentleman Mike Arroyo at iba pang mga VIPs.

Speaking of Claudine, ang seksi na niya ulit ngayon, at mukhang desidido na siyang magbalik trabaho, ha! Sana nga ay mapanood na natin siya ulit sa teleserye.

Teka, may bago na ba siyang boyfriend kaya balik alindog na siya? Abangan ang sagot!

Kudos nga pala to Atty. Ferdie Topacio na siyang punong abala sa premiere night at siya na rin nag-host ng programa bago ipalabas ang pelikula.

MMFF parada ng mga bituin kabugan ng karosa

Ang bongga ng MMFF Christmas Party, na after several years ay naidaos nga ulit. Ang maganda pa ay nag-imbita rin sila ng mga entertainment journalist with matching regalo at bonggang raffle prizes.

Gusto ngang ipahayag ng pamunuan ng MMFF na all systems go for the 2022 Metropolitan Manila Film Festival starting Dec 25 na lalahukan ng walong pelikula.

Sa Dec. 21 nga ang parada ng mga bituin, na magsisimula sa Welcome Rotonda at magtatapos sa Quezon City Memorial Circle.

Kaya buhay na buhay na naman ang MMFF at sana nga ay dumagsa ang mga manonood ngayon, compare last year.

At least ngayon ay mukhang back to normal na tayo.