Mariah sinipa si Taylor sa Billboard

Nasungkit din sa wakas ni Mariah Carey ang number one spot sa Billboard Hot 100 chart pagkatapos na magreyna sa naturang posisyon ng anim na linggo si Taylor Swift.

Muling nag-number one ang hit holiday song ni Mariah na “All I Want For Christmas Is You”. Nasundan pa ito ng ibang holiday songs na “Rockin’ Around The Christmas Tree”, “Jingle Bell Rock”, and “A Holly Jolly Christmas”. Bumaba sa number 7 spot ang “Anti-Hero” ni Taylor.

Nagpasalamat si Mariah na kanyang mga fans dahil hawak pa rin niya ang titulo bilang Queen of Christmas.

“Such an amazing surprise and an early Christmas gift!!! Thank you so much!!! Can’t wait to see you tomorrow (today) at MSG and celebrate together!!!!” sey pa ni Mariah na may records na 19 number singles sa Billboard Hot 100.

Based on Billboard’s report, “All I Want For Christmas Is You” has 36.2 million streams, 29.9 million radio airplay audience impressions, and sold 6,000 downloads, mula December 2 to 8. (Ruel Mendoza)