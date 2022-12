Lionel Messi, Argentina gigil na sa World Cup finals kontra France

HANDA na si football superstar Lionel Messi na sumipa sa World Cup finals pagharap kontra France ngayong alas-11 ng umaga sa Doha Qatar.

Pangalawang World Cup finals appearance ito ng 35-year-old na si Messi, kung saan ay nasa kukote ng Argentian star ang maghigant matapos ang 1-0 pagkabigo sa Germany noong 2014 finals sa Brazil.

Ang panalo ng grupo ni Messi ang mag-uukit ng kanyang pangalan at mahahanay sa mga legend tulad nina Pele, Diego Maradona, Alfredo Di Stefano at Johan Cruyff.

“I don’t have any doubt saying that: he is the best in history,” patungkol ni Argentina coach Lionel Scaloni kay Messi. (Elech Dawa)