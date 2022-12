Leonardo Manto ang puzzle artist

Si Leonardo Manto III ‘Lei Manto’ tubong Caloocan ay nagtapos ng kolehiyo sa UE sa Caloocan sa kursong Fine Arts Major in advertising at ngayon ay isa ng fulltime visual artist.

Simula ng matuto siyang magsulat at magbasa nagsimula na ang kagustuhan niyang gumuhit. Elementarya palang alam na niya sa sarili na pagdating ng kolehiyo na ang kukunin niyang kurso ay fine arts. Ang laging laman ng kanyang kwaderno bukod sa mga sinulat na mga leksyon sa klase ay yung mga ginuguhit niyang mga cartoons na napapanod sa telebisyon at mga larawan na laman ng mga libro. Ngunit bukod sa pagguhit siyempre bata hindi puro pagguhit ang libangan niya pati mga paglaro ng mga tau-tauhan,lastiko,holen,sarangola, teks at iba pa. Mahilig din siyang maglaro ng mga board games at syempre hindi mawawala ang pinaka-paborito niya ang pagbuo ng ” jigsaw puzzles “.

Madalas ang perang natatabi niya sa baon at binibili niya ng mga laruan. Pero syempre hindi niya naisasantabi ang pagguhit lalo na pag nakahawak na siya ng lapis, bolpen, papel at krayola. Madalas din ay humahanga at palihim na naiingit sa mga kaeskwela niya na sumasali sa mga patimpalak sa pagguhit na may kakayanang makabili ng mga art materials. Hinangad din niyang sumali noon ngunit dahil nga sa kakulangan ng pinansyal ay hindi siya nakasali. Nagkasya na lang siya sa paghanga sa mga sumasasali ng mga kompetisyon sa kanilang eskwelahan. Nang makatungtong ng high school ay medyo nag-iba na ang kanyang nahiligan pero hindi pa rin nawala ang paglalaro ng teks at postcard na may mga imahe ng marvel, animae at mga cartoon character. Ito ang mga kinoleksyon niya noon para gawin gayahan para magguhit. Dahil wala naman siyang pormal na pag-aaral ang alam lang niya ay may talento siya sa pagguhit. Madalas pa din siyang nag-aabang ng mga kompetisyon sa pagguhit sa kanilang eskwelahan at siyempre para manood lang. Hangang nood lang talaga siya dahil wala talaga silang pera na pambili ng mga materyales . Dahil ang baon lang niya ay pamasahe at pambili ng palamig.Minsan para makalibre ng pagkain ay siya na ang bumibili ng pagkain ng kaklase niya para makalibre dahil binibigyan siya. Patuloy pa rin siya sa pagguhit sa kanyang kwaderno ng mga larawan na kanyang mga kinokopya .Sa unang pagkakataon ay naka gamit siya ng poster color na bigay ng kanyang ate . Napagpinta na din siya sa canvas gamit naman ang pintura para sa bahay. Dumidiskarte talaga si Lei para maitawid kang kagustuhan na makapag pinta dahil mahal talaga ang mga kagamitan. Nang makatuntong ng kolehiyo ay sobrang excited siya dahil alam niya iyon na ang simula ng kanyang pormal na pag-aaral sa pagguhit at pagpinta. Dito na rin siya unang sumali ng kompetisyon. Sumali siya dahil kartolina at lapis lang naman ang kailangan na mga materyales. Ito rin ang kaunaunahang pag tanggap niya ng karangalan dahil pinalad siyang mag wagi ng special award .

Naging digital artist din siya sa garment sa tulong ng kanyang kaklase at dahil dito ay na-train siya at natuto sa digital art kahit wala siyang alam dito. Sa muling pagbabalik sa kolehiyo ay hindi na niya sinayang ang pagkakataong makatapos. Habang nag-aaral ay nagtratrabaho na din siya dahil hindi biro ang presyo ng mga art materials nila. Sumasali na din siya mga kompetisyon sa painting.

Unang sinalihan niya ng painting contest ay may major award na agad siya. Ito ay ang Philippine National Oil Company. Nag-semi finalist din ng dalawang beses sa PLDT at Metro Bank Art Competition. Ginuhit niya sa obra ang paboritong niyang subject ang paglalaro ng jigsaw puzzle. Nakatanggap din siya ng parangal bilang artist of the year noong 2010 at 2011 bago siya makapagtapos ng pag aaral. Pero tuloy- tuloy parin siya sa trabaho sa garments bilang artist. Pero hinahanap pa din niya talaga ang pagpipinta kaya gumawa siya ng paraan makapasok sa gallery sa tulong na din ng mga kaibigang visual artist. Habang nagtatrabaho bilang artist sa garment ay gumagawa siya ng painting para sumali sa mga exhibit sa gallery. Hanggang sa magdesisyon na siyang mag fulltime sa pagpipinta dahil dito siya mas masaya. Ito na ang simula ng karera niya bilang Isang fulltime visual artist. Mas lumawak ang kanyang kaalaman sa pagpipinta at dito na din naituloy ang paborito niyang laro ang jigsaw puzzle. Dahil sa subject na puzzle ay nakilala siya bilang puzzle artist. Ang mga temang human experiences, personal,social realism at political icon ang na nakakapag inspired sa kanya para sa kanyang mga obra. Para sa kanya lahat tayo ay may kanya-kanyang sariling puzzle sa buhay na kung minsan ay kailangan natin ng tulong nang iba para mabuo tayo lalonglalu na sa tulong ng Panginong Diyos at ng mga kapwa natin.

Masaya siya sa karera na tinahak niya. Patuloy siyang gagawa ng obra at mag- show sa mga galleries. Minsan na rin siyang nakasali sa mga group exhibit sa labas ng bansa.

Malaking pasalamat niya sa Panginong Diyos sa talent na ipinagkaloob sa kanya at karera ng buhay.Nagpapasalamat din siya sa kanyang pamilya at mga kaibigan na patuloy na nagtitiwala sa kanyang talento. Ang puzzle ng kanyang buhay bilang visual artist.