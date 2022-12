Kyrie Irving swak unang buzzer-beater ng career

NAHULOG sa net ang kauna-unahang game-winning buzzer-beater ng NBA career ni Kyrie Irving at naligtasan ng Brooklyn ang Toronto 119-116 Biyernes ng gabi sa Scotiabank Arena.

Ipinagpag muna ni Irving si Fred VanVleet, nang makitang parating si Juancho Hernangomez ay pinakawalan ang 3-pointer.

Ibibigay sana ni coach Jacque Vaughn ang final shot kay Kevin Durant pero kinumbinse siya ni KD na si Irving ang tumira.

“He was already cooking so I didn’t want to get in his way,” ani Durant.

Ganado si Irving, nilista sa fourth quarter ang 15 sa kanyang 32 points. Nag-ambag si Durant ng 26 points, may 15 points, 10 rebounds at career-high 6 blocks si Nic Claxton sa Nets.

Kinapos ang 39 points ni VanVleet, 26 ni Scottie Barnes at 17 ni Pascal Siakam sa Raptors. (Vladi Eduarte)