Kristian Yugo Cabana nilangoy unang ginto sa Batang Pinoy

VIGAN CITY – Nilangoy agad ni Kristian Yugo Cabana ng Lucena City ang unang gintong medalya sa PSC-Batang Pinoy National Championships – Boys Under 12 swimming na ginanap sa Quirino Stadium, Sabado.

Nagtala si 12-year-old Cabana ng 2:29.50 minuto sa 200 LC Meter IM sapat upang ikuwintas ang gintong medalya sa event na inorganisa ng Philippine Sports Commission (PSC) sa pamumuno ni chairman Jose Emmanuel “Noli” M. Eala.

“Very proud po ako at nagulat ako sa time ko,” saad ni Cabana na pangarap maging Olympian pagdating ng araw.

Ang nasabing edition ng batang Pinoy ay suportado ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor), Department of Interior and Local Government (DILG) at Department of Education (DepED) kasama ang Milo Philippines, Pocari Sweat, Otsuka Solar Philippines, Universal Robina Corporation, Coca-Cola Beverages Philippines, Globe Telecom at Beautéderm.

Nakopo ni Kevin Bryle Chan ng Valenzuela City ang silver sa nirehistrong 2:33.40 minuto, habang bronze si Daniel Jonas Ocampo ng Angeles City matapos ipasa ang oras na 2:35.30 minuto.

Naikuwintas naman ni Kyla Louise Bulaga ang gold medal sa Girls 12 & Under ng La Union Province (2:44.45), habang silver at bronze sina Makayla Bettina Fetalvero ng Ilocos Sur (2:51.80) at Eunice De Guzman ng Bulacan (2:52.59).

Ikakasa ngayong araw ang cycling, chess, athletics, archery at weightlifting, simula na rin ang virtual sports na wushu at muay. (Elech Dawa)