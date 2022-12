KC nasabik kina Sharon, Frankie, Miel

Super happy si Sharon Cuneta na makitang magkakasama ang mga anak niyang babae, sina KC Concepcion, Frankie Pangilinan, Miel Pangilinan. Nangyari nga `yon sa birthday celebration ni Kakie.

At siyempre, sobrang saya rin ng mga fan nila:

“When I’m not craving to travel and discover amazing new places, I crave time with family. Currently celebrating my sis’s birthday with mom @reallysharoncuneta and the fam tonight… love will always find a way. Happy 22nd to you Kakie! @frankiepangilinan,” sabi ni KC.

Sabi ni iamnonica, “Yey!!! Bati na sila. You are all beautiful in different ways kase unique naman bawat isa sa atin!! So happy okay na kayo!”

Hirit ni vanilalicious13, “KC is beauty, brain and super mabait. Fashion style talaga ni Frankie yun sa eyes niya? Mas maganda if natural and no make up…”

Saad naman ni margracie22, “Everyone is equally beautiful.”

Pero siyempre, nandiyan din ang mga mapambuwisit na komento, na kinukumpara ang kagandahan ni KC kina Frankie at Miel. Palagi nga ay nilalait si Frankie kapag kinukumpara kay KC.

Nagsimula nga ang mga basher ni Frankie dahil sa mga komento, opinion niya sa politika.

Pero, pakiusap naman agad ni gardo_le_cruz, “You guys do you think nagugustuhan ni KC ang nababasa nya na paninira sa mga kapatid nya? You are very mean! Get a life! don’t judge kung ang itsura nyo naman ay hindi rin kagandahan.” (Rb Sermino)