Karla tumalak: Daniel pinagmukhang bastos, manloloko kumpara kay Donny

Walang kamalay-malay sina Daniel Padilla, Donny Pangilinan, pinagsasabong na pala sila.

Na may binubuo na palang labanan, talpakan sa pagitan nila. Na nagpapagalingan, nagpapagandahan na pala sila ng imahen sa harap ng publiko.

At ang nakakaloka, damay-damay pa ang mga pamilya nila, ha!

Hindi ako sure kung sino, saan nagsimula ang lahat. May sinagot lang ba ang follower ni Donny na follower ni Daniel?

O biglang-bigla lang ba, naisipan ng follower ni Donny na ikumpara, o kung idetalye kung gaano kalinis ang image ng kanyang idolo?

Heto nga ang tweet ng super faney ni Donny:

“Si DJ cheater, si Donny hindi. ‘Yung nanay ni DJ, problematic, ‘yung nanay ni Donny hindi. Si DJ chaotic ‘yung fam, si Donny complete & happy family. Gusto niyo talagang mag-compare? Okay!”

At siyempre, hindi `yon pinalampas ng mga fan ni Daniel. Pero, mas lalong hindi `yon pinalampas ng nanay ni Daniel, si Karla Estrada.

“Huh? Saan galing ang mega judgment na ito? Dito ka ba naninirahan sa pamamahay ko? At akala mo alam mo lahat? Maghunos dili ka huy. “Maka-problematic at chaotic ito? Hahaha inday pagtarong diha! Wag mandamay ng pamilya panget `yun!” sagot ni Karla.

At siyempre, pinagtanggol din ni isabelford25_ si Daniel. Naglabas nga siya ng mga resibo na hindi dapat tawaging cheater, chaotic si Daniel.

“Cheater? Nakaisang dekada na nga sila ng nobya niya (Kathryn Bernardo).

“Attitude? 11 years in showbizness, but sill on top.

Came from a broken fam? At least nabigyan niya ng magandang buhay pamilya niya.

“Few of the many reasons why Daniel/KathNiel is worth stanning.

“So ‘yung mga kuda niyo about sa kanya/kanila, keep it for yourself na lang kasi we don’t care!”

Na pinasalamatan naman ni Karla.

“Salamat. Lahat ng family ay broken kapag hindi nagkakasundo. Hindi lamang dahil hiwalay ang magulang. Importante ay mapalaki ang mga anak na hindi bastos. At mapagkumbaba!”

Tama naman, di ba? Ano naman ngayon kung galing sa broken family si Daniel? Eh, hindi naman sila lang ang pamilya na nasa ganiyang sitwasyon.

Naku, again, walang kamalay-malay sina Daniel at Donny na pinaglalaban na pala sila ng mga fan. Na sa tingin ko naman, hindi pa dapat, dahil masyadong malayo na ang narating ni Daniel, kung career at relasyon kay Kathryn ang pag-uusapan, di ba?

Mas maganda sigurong mag-focus na lang ang mga fan sa career nina Donny at Belle Mariano. Balita ko kasi, hindi naman ganun kalakas ang movie nila sa mga sinehan, di ba? I mean, hindi kasinglakas ng mga pelikula nina Daniel at Kathryn. (Rb Sermino)