Karera Tips Ni JP Gonzales

Disyembre 18, 2022 – Linggo

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Bantangas

R01 – 2 Todo Pong 1 Grey Area, 5 Surplus Boy, 4 Che Che

R02 – 4 Rise Up, 7 Anyare, 1 Panalangin, 5 Great Dane

R03 – 10 Iikot Lang, 3 Gentle Giant, 5 Señorita Bonita, 2 Caloocan Girl

R04 – 6 Boss Emong, 3 Super Swerte, 1 Big Lagoon, 9 Real Gold

R05 – 3 Crown In My Head, 2 Avenue Shopper, 8 Reesy Baby, 9 Mabalor

R06 – 2 Colony Bell, 4 El Mundo, 5 Nards Bentetres, 6 My Boy Lollipop

R07 – 3 Jubilum, 6 Keynote Speaker, Entry No. 4, 8 Dambana

R08 – 8 Den Deren Denden, 1 Noh Sen Young Yana, 2 Sweet Spot, 3 Kentucky Rain

R09 – 5 Tugatog, 14 Work Bell, 11 Calamian Island, 9 Piece Of Cake

R10 – 6 Keep Sailing, Entry No. 3, 2 Quincy, 1 Bordelle

R11 – Entry No. 1, 8 Victorious Passion, 10 Ace Up, 11 I’LL Be There

R12 – 8 Sultanov, 7 My Dear Magnolia, 3 Kingwash Tipid Ah, 6 Kipitaki

R13 – 2 Bisyo Mag Serbisyo, 5 Misha, 13 Amor Mi Amor, 1 King Hans

Solo Pick: Rise Up, Boss Emong, Tugatog, Sultanov

Longshot: Keep Sailing