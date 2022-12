Heaven, Ian lampungan kinumpara sa painting

Nakakatuwa ang excitement at positivity na meron si Direk Lino Cayetano na muling aktibo ngayon sa showbiz.

Si Direk Lino ang isa sa mga bumuo ng Rein Entertainment na nag-produce ng LGBTQ series na BetCin at kamakailan lang ay naparangalan sa Asian Academy Creative Awards. Gayundin sa award-winning film na “Bagman.”

At ngayon nga, sa 2022 Metro Manila Film Festival na suspense/thriller na “Nanahimik ang Gabi” na pinagbibidahan nina Mon Confiado, Ian Veneracion at Heaven Peralejo.

Positibo si Direk Lino na marami ang magbabalik ang interes na manood muli ng local films ngayong MMFF at sa tanong nga kung ano ang mas gusto niya, humakot ng awards o maraming makapanood, ang huli ang mas pinili niya dahil sa kagustuhan niyang maibalik talaga ang interes ng mga Pinoy sa panonood sa mga sinehan.

Sa isang banda, sinagot din ni Direk Lino, along with Direk Shugo Praico na siyang writer at director ng Nanahimik ang Gabi kung ano ang ginawa nila para ma-convince si Heaven na gawin ang movie, since may pagka-sexy talaga ito sa part niya.

Sabi ni Direk Lino, “Ang naging assurance ni Heaven, noong makita niya na grabe ang pagpaplano ni Direk Shugo. Siyempre, ‘pag nabasa mo, pumatong siya… pero ‘yung buong pelikula ho, naka-drawing, naka-storyboard. Para lang hindi ma-preempt, pero siguro after MMFF, lahat ipapalabas namin.

“Napakaganda kaya kapag pinanood mo, parang moving painting.”

Nakikita rin namin sa kanya na parang iba ang energy niya kapag sa entertainment yata than nooong sa politika pa siya.

Nakangiting sagot naman niya, “Actually, dala lang talaga ng excitement ng MMFF. Naaalala ko this time, noong estudyante ako, inaabangan ko na talaga ang MMFF. Excited ako na sa mall, maraming tao. Na hindi lang pelikula namin, pero pinipilahan ang ibang movies.”

Naniniwala raw si Direk Lino na babalik pa rin talaga ang interes ng mga tao sa panonood sa mga sinehan. (Rose Garcia)