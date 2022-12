Chris Ross, San Miguel aasa sa bagong milagro

Semis Game 3 ngayong Linggo:

(PhilSports Arena – Pasig City)

4:30 pm – SMB vs Bay Area

(Dragons angat, 2-0)

6:45 pm – Ginebra vs Magnolia

(Serye tabla, 1-1)

NANANATILI sa naging bayani ng makasaysayang ‘Beer-acle’ ng San Miguel na si Chris Ross ang memorya sa isa sa pinakamatinding pagbangon sa propersyunal na liga at inaasahan nitong magagawa muli ito ng mga Beermen.

Nakikita ni Ross na maraming laban pa rin ang natitira sa nakikipaglaban na mga defending champions kahit na nakatitig ng Beermen sa higanteng hamon na pagkakabaon sa 0-2 deficit laban sa top-seed Bay Area Dragons sa PBA Commissioner’s Cup semifinals series.

Para mangyari iyun, kailangan ng Beermen tumutok sa mga bagay na nagbigay-daan sa kanila na magtala ng anim na sunod na panalo na magdadala sa homestretch ng eliminations hanggang sa quarterfinals, sabi ni Ross.

“We just got to get back to playing the ball we’ve been playing,” sabi ng beteranong guard na naging Finals MVP sa pagtatala ng San Miguel sa imposible anim na taon na ang nakalipas sa pagiging unang koponan na nakaahon sa pagkakahulog sa 0-3 deficit sa finals at mapanalunan ang Philippine Cup crown kontra sa Alaska.

“We’ve been putting our energy in the wrong places, and we need to focus on the things that we need to do,” nasabi lamang ng dismayadong si Ross.

Nalasap ng Beermen ang ikalawang sunod na kabiguan sa kanilang serye kontra sa Dragons, 114-95, sa Game 2 nitong Biyernes upang malagay sa bingit ng pagkakatalsik at pagkakabitiw sa pagbabalik sa kampeonato ng mid-season conference.

Ang 19-puntos na kabiguan ay matapos malasap ng Beermen ang masaklap na 103-102 thriller sa unang laro kung saan nabitiwan nito ang 16 puntos na abante kontra sa guest team mula Hong Kong. (Lito Oredo)