Alexa namangha: Marian niyabang milyones sa magazine

Proud na proud ang Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes sa kanyang Misis, ang Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera.

Si Marian kasi ang cover girl ng Preview Magazine at sa preview pa lang nito, kitang-kita na ang elegance ni Marian na sa suot pa lang niyang mga alahas at sapatos, it speaks million na, huh!

Sa post ni Marian, makikita ang excerpt ng introduction sa kanya na kunsaan, karamihan daw ng young stars ng generation ngayon, siya ang peg na tularan o pattern nila.

Tiyempo na nakita naming nag-comment dito si Alexa Ilacad at sinabi na, “My idol ever since.”

Dahil kina Ella, Enrique: Sofia Andres kinulit sa ‘kasal’ kay Miranda

Ikakasal na ang panganay na anak ng mag-asawang Maricel Laxa at Anthony Pangilinan na si Ella Pangilinan sa kanyang longtime boyfriend na si Enrique Miranda.

Nag-post sa kanyang Instagram si Ella ng picture kunsaan, nakaluhod na nag-propose sa kanya ang kanyang fiancée na si Enrique at sinabi nitong, “Best Christmas present ever.”

Si Ella ang kauna-unahang anak nina Maricel at Anthony na magpapakasal. Kaya parang parehong emosyonal ang mag-asawa, though, mukhang both happy at “boto” naman sa magiging son-in-law nila.

Sabi ni Anthony sa kanyang tweet, “My Baby is now—someone else’s lady. Sad to soon let go, happy to see her go, glow and grow! Congratulations Enrique Miranda and @EllaPangilinanx.”

Si Maricel naman, may picture na nakaturo kay Enrique at tila binabantaan ito, pero siyempre, biro at for picture purpose lang.

Sey ni Maricel, “Engaged. Speechless, still processing as my heart is full. Thank you Enrique M for the love and the boldness to take the next step. Special shoutout to Ferds who made the introduction that led to this.”

Si Donny Pangilinan na kapatid ni Ella ay halatang masayang-masaya para sa dalawa at sa comment niya na, “I love you bothhhh.”

Si Enrique ay kapatid ni Daniel Miranda na partner at ama ng anak ni Sofia Andres. Ninang din si Ella ng anak nina Sofia at Daniel. Known to be one of the richest ang pamilya nila.

Nang batiin ni Sofia ng congratulations ang dalawa, may mga netizen na nang-intriga at tinanong ang Kapamilya actress kung ito raw, kailan naman.

“Kelan ka pakakasalan maam?

Pero may nagpa-alala rin sa ilang netizens na nagtanong kay Sofia na, “wala tayo sa lugar na magtanong. Don’t be rude.”

Sa isang banda, lahat ay masaya at positibo na sa kasalan mauuwi ang relasyon nina Enrique at Ella.

META: Ikakasal na ang panganay na anak nina Anthony Pangilinan at Maricel Laxa na si Ella Pangilinan sa longtime boyfriend na si Enrique Miranda. Si Enrique ay kapatid ni Daniel Miranda na partner ni Sofia Andres. Dahil dito, may mga nang-intriga kay Sofia kung kailan naman daw kaya ito pakakasalan din.

Heaven, Ian lampungan kinumpara sa painting

Nakakatuwa ang excitement at positivity na meron si Direk Lino Cayetano na muling aktibo ngayon sa showbiz.

Si Direk Lino ang isa sa mga bumuo ng Rein Entertainment na nag-produce ng LGBTQ series na BetCin at kamakailan lang ay naparangalan sa Asian Academy Creative Awards. Gayundin sa award-winning film na “Bagman.”

At ngayon nga, sa 2022 Metro Manila Film Festival na suspense/thriller na “Nanahimik ang Gabi” na pinagbibidahan nina Mon Confiado, Ian Veneracion at Heaven Peralejo.

Positibo si Direk Lino na marami ang magbabalik ang interes na manood muli ng local films ngayong MMFF at sa tanong nga kung ano ang mas gusto niya, humakot ng awards o maraming makapanood, ang huli ang mas pinili niya dahil sa kagustuhan niyang maibalik talaga ang interes ng mga Pinoy sa panonood sa mga sinehan.

Sa isang banda, sinagot din ni Direk Lino, along with Direk Shugo Praico na siyang writer at director ng Nanahimik ang Gabi kung ano ang ginawa nila para ma-convince si Heaven na gawin ang movie, since may pagka-sexy talaga ito sa part niya.

Sabi ni Direk Lino, “Ang naging assurance ni Heaven, noong makita niya na grabe ang pagpaplano ni Direk Shugo. Siyempre, ‘pag nabasa mo, pumatong siya… pero ‘yung buong pelikula ho, naka-drawing, naka-storyboard. Para lang hindi ma-preempt, pero siguro after MMFF, lahat ipapalabas namin.

“Napakaganda kaya kapag pinanood mo, parang moving painting.”

Nakikita rin namin sa kanya na parang iba ang energy niya kapag sa entertainment yata than nooong sa politika pa siya.

Nakangiting sagot naman niya, “Actually, dala lang talaga ng excitement ng MMFF. Naaalala ko this time, noong estudyante ako, inaabangan ko na talaga ang MMFF. Excited ako na sa mall, maraming tao. Na hindi lang pelikula namin, pero pinipilahan ang ibang movies.”

Naniniwala raw si Direk Lino na babalik pa rin talaga ang interes ng mga tao sa panonood sa mga sinehan.