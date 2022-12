VP Sara ‘ninang’ sa kasal nina Aiko, Jay

Inulan, binaha ng mga artista, politiko ang ‘Havana’ theme 47th birthday ni Q.C. Councilor Aiko Melendez last Dec. 15 sa Super Sam restaurant/bar.

Ang bongga nga na dumating talaga ng maaga si Vice President Sara Duterte, ganun din si Sen. Bong Go. May mga biru-biruan na magni-ninang daw sa kasal nina Aiko, Jay si VP Sara? Abangan!

At siyempre, halos buong puwersa ng Q.C. government ang nakisaya sa okasyon, tulad ni Mayor Joy Belmonte, Vice-Mayor Gian Sotto, Kon. Alfred Vargas, Kon. Wency Lagumbay, at iba pang mga kasamahan ni Aiko sa public service.

Dumalo rin si MTRCB Chair Lala Sotto.

Siyempre, full support ang dyowa ni Aiko na si Cong. Jay Khonghun na katuwang ng aktres sa pagi-istima ng mga bisita.

Very much around din ang mga kaibigan sa showbiz na sina Vina Morales, Sunshine Cruz, Katrina Halili, BB Gandanghari, Dolly Anne Carvajal, Dondon Sermino, Ogie Diaz, ang inyong lingkod, at iba pa.

Tawa kami nang tawa kay Vina sa jamming nito sa bandang South Border. Hindi kasi niya masyadong kabisado ang kanta, sa halip ay umadlib na lang at bumirit nang bumirit na lang.

BB bilib sa kaguwapuhan ni Andre: Marthena Jickain pang-Hollywood ang ganda

Hindi nakarating si Cong. Arjo Atayde, pero nagpakita naman ang mag-asawang Sylvia Sanchez, Art Atayde.

Hindi nakarating ang mga BFF ni Aiko na sina Gelli De Belen, Carmina Villaroel, Candy Pangilinan. May mga naunang ganap na raw kasi ang mga ito.

Kung namumukod-tangi ang kagandahan ni Aiko, mas agaw-pansin ang 16-year old na anak niyang si Marthena Jickain.

Mistulang anghel na bumaba sa lupa ang kagandahan ni Marthena. Para siyang sikat na artista sa Hollywood.

Bilib na bilib naman si BB sa kaguwapuhan ng panganay na anak ni Aiko na si Andre Yllana.

“Manang-mana sa nanay sa itsura ang mga bata, ang gaganda ng mga mukha,” sabi ni BB.

Sunshine Cruz mahal pa rin mga anak ni Macky Mathay

Anyway, tili nang tili si Vina sa aming imbitasyon na mag-guest sa online talk show namin.

“Mars, hindi pa ako handa! Hahahaha!” na ang tinutukoy ay ang tungkol sa usapin ng kanyang bagong pag-ibig na private sa social media, at walang puwedeng mag-comment sa mga larawan.

Nakatsikahan din namin si Sunshine na ayaw pag-usapan in public ang break-up nila ni San Juan Councilor Macky Mathay.

Rason niya, “Kilala mo naman ako mars, pag naumpisahan ko na magtutuloy na ‘yang mga sagot ko. Pero I have nothing to say against him. Mahal ko ang mga anak niyan. Mahal din naman niya ang mga anak ko,” sabi ni Sunshine.