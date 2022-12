Vigan City bubuhayin ng 2022 Batang Pinoy

MAGBUBUKAS muli sa buong mundo ang UNESCO Heritage site na Vigan City sa pagho-host nito sa nagbabalik na Philippine Sports Commission-Batang Pinoy National Championships pagkatapos ng dalawang taon.

Magsisimula ang archery, badminton, chess, table tennis at medal-rich swimming sa iba’t ibang lugar ng Ilocos Sur.

Itinakda ang archery sa San Ildefonso Central School grounds, badminton sa Ilocos Sur Badminton Center at Vigan Convention Center, chess sa Baluarte Function Hall, table tennis sa San Vicente Gym at swimming sa Quirino Stadium pool sa Bantay.

Magsisimulang umani ng mga medalya sa susunod na araw sa centerpiece athletics sa Quirino grounds, archery at cycling na magsisimula at matatapos sa Provincial Capitol sa Vigan habang ang weightlifting sa Caoayan Gym.

Ang obstacle sports, sa bahagi nito, ay magsisimula sa Lunes sa Sta. Catalina Gym.

Pangungunahan nina host Ilocos Sur Gov. Jerry Singson, Philippine Sports Commission chair Noli Eala at commissioner Olivia “Bong” Coo at Tokyo Olympics boxing silver medalists Nesthy Petecio at Carlo Paalam ang opening ceremonies.

“Layunin ni Gov. Singson na ipakita sa buong bansa, hindi lang sa probinsya at Rehiyon I, na ang turismo ng Ilocos Sur ay bukas na sa negosyo,” sabi ni Jester Singson, Special Assistant to the Governor in Sports.

Bukod sa walong disiplina na itatanghal dito, magkakaroon din ang Batang Pinoy ng walong online events sa arnis, dancesport, judo, karate, muay, pencak silat, taekwondo at wushu, na mapapanood lahat sa Facebook at YouTube platforms ng PSC.

“Ang Batang Pinoy program ay nakagawa na ng maraming kampeon sa iba’t ibang palakasan mula noong nagsimula noong 1999. Sigurado ako na ang mga kwento ng ating mga nakamedalyang atleta ay magbibigay inspirasyon sa ating mga batang atleta na sasabak sa Ilocos Sur, upang maabot ang taas na kanilang naabot, ” sabi ni Eala.

Idinagdag ni Eala na ito ay naglalayong matugunan ang panawagan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na ilapit ang palakasan sa bawat Pilipino.

“Ito ang PSC na nangangalaga sa Philippine sports sa lahat ng antas, na walang katulad,” aniya. (Lito Oredo)