Utos ni Christophe? Nadine tuluyan nang ‘nilayasan’ na si James

Biglang nabasura sina Nadine Lustre, Liza Soberano sa concert ni James Reid sa Cebu, para sa Sinulog Festival, sa January 13, 14, 2023.

Sa nilabas na poster ng show sa Instagram ni James, wala ang pangalan nina Nadine, Liza sa line-up.

Nagtaka, nalungkot ang mga fan, pero agad naman nilinaw na hindi nga bahagi ng Careless Ph (record label, talent management company ni James) ang aktres.

Sinabi na ito ni Nadine sa interview na kumalas na siya sa professional arm ni James. Chika nila, baka utos ng boyfriend ni Nadine na si Christophe, ha!

Naunawaan naman ng ilan ang hindi pagkakasali ni Liza sa show dahil hindi naman ito singer. At magpu-focus nga si Liza sa kanyang Hollywood career.

Anyway, paglilinaw pa rin, puro mga singer talaga ang dadalo sa Sinulog, tulad ng Ben&Ben, at siyempre ang American talent ng Careless Ph na Destiny Rose.

Samantala, muling naungkat ang tsismis kina James, at kapatid ni Yassi Pressman na si Issa Pressman. Nakita ng kasi na kasama si Issa sa grpo nina James.

@bert.ha569, “Awww @pressmanisa on list. You happy girls…coz you will always with James and goals make Nadine out. Congrats @james.” (Rey Pumaloy)