Tunay na diwa ng Pasko

Alam ko na hindi naging madali ang mga nakaraang linggo, lalo pa at patindi nang patindi ang krisis sa ating ekonomiya. Ang iba sa atin kahit anong kayod, tila walang nagbabago sa antas ng ating buhay.

Ngunit kung may isa mang mensahe ang Pasko, ito ay ang mensahe ng pag-asa. Higit pa sa ano mang materyal na bagay, ang pagdiriwang ng Pasko ay nangangahulugan na magkakasama na muli ang buong pamilya, magkakapatawaran ang minsang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at pinapaalala sa atin na ang kapanganakan ni HesuKristo ay pagtitiwala na ang liwanag ay darating rin.

Para sa akin ito ang mga importanteng bagay na pwede nating ibigay sa ating kapwa ngayong panahong ito.

1. Kapatawaran. Nasaktan ka ba? Nakasakit ka ba? Ito ang panahon para magkapatawaran. Binibigyan tayo ng Pasko ng oportunidad na magreset ng calendar at sa ating pagsisimula muli, let’s forgive and not forget the lessons it brought us.

2. Pang-unawa. Maraming tao ang nalulungkot at pakiramdam nila ay nag-iisa sila dahil walang nakakaintindi sa kanilang sitwasyon. Ipinapaalala rin sa atin ng selebrasyon na unawain ang isa’t isa upang sa kahit simpleng paraan ay maramdaman nila na hindi sila nag-iisa.

3. Pag-asa. Dahil sa pandemya na nagdulot ng pagkawala ng buhay at kabuhayan, marami ang nawalan ng pag-asa. Isa sa mensahe ng Pasko ay hindi tayo nawawalan ng pinanghuhugutan ng pag-asa dahil nariyan ang Diyos. Ang Pasko ay panahon upang panibaguhin ang ating pananampalataya sa Diyos at tiwala sa kadakilaan ng mga Pilipino.

4. Tiwala. Kaakibat ng pag-asa ang pagtitiwala na may darating, may biyayang nakalaan para sa atin sa kabila ng mga pagsubok o pagkakanulo sa atin ng iba.

Pagdating sa aking trabaho bilang inyong Senador, gagawin po natin ang lahat para mahawakan natin ang mga regalong ito. Patuloy tayong magsusulong ng mga programa at polisiyang maglilikha ng disenteng trabaho, magpapalakas ng hanapbuhay at maliliit na negosyo, at magpapaangat ng buhay ng bawat Pilipino.

Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagbigay din sa akin ng pag-asa. Ang aming trabaho ay mas lalong nagkakaroon ng halaga nang dahil sa inyo.

Muli, Merry, Merry Christmas! Always stay safe and healthy!