Takot kay Dingdong: Marian, Heart bet makatropa ni Boy Abunda

Magkahalong saya, lungkot ang naramdaman ni Boy Abunda sa pagpirma niya ng kontrata sa GMA-7.

‘The King of Talk is Back!’ ang nagsusumigaw ng chika ng Kapuso Network kay Kuya Boy.

Pero, kumusta na ba si Kuya Boy ngayon?

“Ok ako, na hindi okey,” sabi niya.

“Ok ako dahil napakalaki nitong pagsalubong sa akin ng GMA-7. I am deeply, deeply grateful. Mula kay Atty. Gozon, kay Lilybeth, kay Cesar Cosme na nakasama namin sa mga meeting.

“I’m ok and ahhh… I am honored. I am deeply honored by the welcome that I have been given. I’m deeply, deeply honored.

“But I’m not ok. I’m not ok dahil… ahhh… dahil nakipag-iyakan din ako habang nagpapaalam.

“Pumanaw ang nanay ni Bong (Quintana), my partner, kahapon. It’s not easy. These are tough times.

“And ahhh… kase-celebrate lang namin nung death anniversary ng nanay.

“Katulad ng marami, alam mo yun, halo-halo ang pakiramdam mo. Kanina nga, paalis ako ng bahay, si Bong has a runny nose.

“Sabi ko, ‘mag-iingat ka,’ kasi nandito pa rin talaga tayo sa gitna ng pandemyang ito.

“So, bumabalik ako from not ok to ok, to not ok, to ok. Dahil nalampasan natin. Lumaban tayo nang maayos. Nami-miss ko ang nanay. Yun,” sabi ni Kuya Boy.

Anyway, nasabi ni Kuya Boy na natatakot siyang mag-guest kay Dingdong Dantes, dahil baka raw mali-mali ang mga sagot niya.

“Sabi ko nga, kahit puwede akong mag-guest sa kahit anong mga show. Wag muna sa Family Feud. Kasi, nakakatakot.

“Eh, ako pa naman, baka kapag may tanong na ‘anong ‘T’ ang tawag sa bahagi ng katawan ng lalake?’ baka ang masagot ko, ‘tite’ eh ‘yun naman talaga ang tawag, di ba? Hahahaha!” sabi ni Kuya Boy.

Nakakaloka lang na ang pangarap ni Kuya Boy na maka-tandem o maka-team sa Family Feud ay sina Marian Rivera, Heart Evangelista, at isa pa na iisipin pa niya.

“Yes, maganda kapag kasama si Marian, Heart. Puwede rin si Ai-Ai. Hahahaha!” sagot ni Boy.