Sky Shot posible manaig sa Presidential Gold Cup

MAUGONG din ang pangalan ni Sky Shot sa mga kabayong malaki ang tsansa na manalo sa 2022 Philracom-PCSO “Presidential Gold Cup” race na ilalarga ngayong Linggo sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas.

Ayon sa komento ng mga karerista sa social media, mahusay at magaling na kabayo si Sky Shot kaya inaasahang maraming karerista ang susuporta sa pag-aari ni Jun Sevilla.

Rerendahan ni class A rider Mark Angelo Alvarez, inaasahang mapapalaban ng todo si Sky Shot sa dalawang tigasing kabayo ng bansa na sina Boss Emong at Super Swerte sa distansiyang 2,000 metro.

May guaranteed prize na P10M na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta, ang ibang kalahok ay sina Silver Cup third-placer at pambato ni Melaine Habla na si Big Lagoon, Heneral Kalentong, War Cannon, Spandau Ballet, Ambisioso, Real Quiet at Victorious Colt.

Nakalaan ang P6M premyo para sa mananalong kabayo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission, (PHILRACOM). (Elech Dawa)