Rain Or Shine guard Rey Nambatac nasugatan, duguan sa car accident

BAHAGYANG nasugatan subalit nasa maayos na kalagayan na si Rain or Shine guard Rey Nambatac matapos itong masangkot sa isang car accident.

Nalaman ang insidente mula sa partner mismo ni Nambatac na si Kiesha Ancheta na siyang nag-post ng mga kuha sa naganap sa manlalaro at sa nasira na bahagi ng Ford Wildtrak sa kanyang Facebook account.

Bagaman nabahiran ng dugo ang kanyang damit, sinabi ni Nambatac na nagtamo lamang ito ng minor injuries.

Gayunman, inaalala nito ang pagpapaayos sa kanyang kotse.

“Thank you guys. ok naman ako minor lng nangyari sakin pero yung bulsa ko ngayon ang hndi ok dahil mabigat bigat gagastusin kay bogart,” sabi ni Nambatac. (Lito Oredo)