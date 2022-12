PBBM pinirmahan na P5.268 trillion budget

Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2023 national budget na nagkakahalaga ng P5.268 trilyon sa isang simplemeng seremonya sa Malacañang nitong Biyernes ng hapon.

Sa kanyang talumpati, sinabi ng pangulo na magandang pamasko ito sa kanya ng mga mambabatas dahil ito na ang pinakamabilis na pambansang budget na naipasa ng Kongreso.

Mahalaga aniya na naipasa at napirmahan agad ang pambansang budget para sa susunod na taon dahil ito ang magiging susi upang maisakatuparan ang mga plano at programa sa pagbangon ng ekonomiya at serbisyo para sa sambayanan.

“I will have I suppose a Merry Christmas because this is as fine a Christmas gift as can be received by any president from his legislature,” wika ng pangulo.

Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang Kongreso dahil sa mabilis na pag-aksyon sa pambansang budget pati na ang mga opisyal at tauhan ng Department of Budget and Management (DBM) na siyang nagbalangkas at nagsuri bago ito isinumite sa mga mambabatas noong Agosto. (Aileen Taliping/Prince Golez)