Para iwas korapsyon! Atayde tinukuran amyenda sa Maharlika Fund

Iginiit ni Quezon City District 1 Representative Juan Carlos ‘Arjo’ Atayde na susuportahan niya ang panukalang karagdagang safeguards sa pagpapatakbo ng Maharlika Investment Fund (MIF) para maiwasan ang korapsyon at masigurong makikinabang ang bayan sa pondo.

Ayon sa solon, “the amendments already adopted by the House of Representatives in the ongoing deliberations of House Bill (HB) 6608 or the Maharlika Investment Fund Act are proof that we in Congress are serious about making the MIF as corruption-free and as risk-free as possible.”

Tinukoy niya ang katatapos lang na pag-amyenda sa HB 6608 kasama ang desisyon na huwag gawing bahagi ang Government Service Insurance System at Social Security System bilang funding source nito.

Sa ilalim ng amended bill, kabilang sa mga mag-aambag sa pondo ang Development Bank of the Philippines, Land Bank of the Philippines, Bangko Sentral Ng Pilipinas, at Philippine Amusement and Gaming Corporation.

Siniguro rin ni Atayde na patuloy nila itong pag-aaralan upang masigurong protektado ang MIF sa mga iregularidad at kuwestyunableng investment.

“Todo bantay po tayo rito para todo rin ang benepisyo nito para sa taumbayan,” dagdag niya.

Sa ilalim ng Section 44 ng bill, maaaring makulong ng isa hanggang limang taon at pagmultahin ng mula P50,000 hanggang P2 milyon ang mga lalabag dito.