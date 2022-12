P5.268 trilyong budget aaprubahan bago mag-Pasko

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Niratipikahan na po ng Kongreso at Senado noong nakaraang Lunes ang bicameral conference committee report ng General Appropriations Bill (GAB). Lagda na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kailangan upang ganap na maisabatas ang P5.268 trilyong budget para sa taong 2023.

Ipinaglaban po ng inyong lingkod, bilang chairman ng House Committee on Appropriations, na madagdagan ang pondo para sa social services, kabilang na ang mga ospital ng gobyerno.

Ipapatayo po ang malalaking ospital sa iba’t-ibang panig ng bansa upang hindi na magtungo sa Metro Manila ang mga pasyente na nais magpagamot. Ito ay bilang tugon ng inyong lingkod at ng Kongreso sa panawagan ng Pangulo sa kanyang unang State of the Nation Address (SONA) na kailangang mailapit ang health care system sa taumbayan upang hindi na sila tumungo sa sentro ng kanilang bayan, lalawigan o rehiyon.

Tiniyak din po nating magpapatuloy ang Libreng Sakay program sa 2023 dahil naglaan tayo ng budget para rito. Wala na pong dapat ipangamba ang ating mga mananakay na hanggang Disyembre na lamang ang programa dahil naglaan na po ng budget upang maituloy ito.

Bukod po riyan, mayroon din fuel subsidy program sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan.

Dinagdagan din po ang budget ng Department of Public Works and Highways (DPWH) para sa pagpapagawa ng mga tulay, kalsada at eskuwelahan na nasira ng mga nagdaang bagyo. Kasama po rito ang mga lugar na hinambalos ng Bagyong Odette sa Siargao at Dinagat Island noong Disyembre 2021.

Noong Oktubre lang po, umabot sa 381 paaralan ang lubusang winasak ng Bagyong Paeng at 261 naman ang partially damaged. Kailangan itong maipagawa agad upang may mapasukan ang ating mga mag-aaral sa susunod na taon.

Umaasa po ang inyong lingkod, kasama ang ating Senior Vice Chairperson na si Marikina City 2nd district Rep. Stella Quimbo, na mapipirmahan ni Pangulong Marcos ang GAB bago mag-Pasko.

Samantala, nais kong batiin ang koponan ng Polangui team na nagwagi sa kampeonato ng inaugural season ng Ako Bicol Cup 2022 noong Linggo.

Makapigil-hininga ang laban dahil lamang ng tatlo ang Polangui ngunit naitabla ito sa tres ni Dazel Paul Aspe ng Daraga, 12 segundo ang nalalabi sa final quarter ng laro. Sa sumunod na play, nalibre sa rainbow country si Adrian Celada at naipasok ang three points habang papaubos ang oras na siyang nagselyo sa kampeonato ng Polangui, sa iskor na 82-79.

Ang laro ay pinanood ng libo-libo nating kababayan sa Albay Astrodome at higit 16,000 viewers sa Ako Bicol Online TV.

Sa aking maikling mensahe, binanggit ko na sa loob ng dalawang taon ay makapagpatayo sana tayo ng mas malaking astrodome upang mas marami pa nating kababayan ang makapanood ng live sa susunod na liga.

Hangarin po ng inyong lingkod, kasama ng ating partner na si Albay Rep. Joey Salceda, na makapagpatayo ng convention center sa bawat munisipalidad sa Albay.

Nagpapasalamat ang inyong lingkod sa Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP)-Albay gayundin kay Commissioner Lloyd Rivera sa matagumpay na unang season ng Ako Bicol Cup 2022. Higit sa lahat, hindi po magtagumpay ang torneo kung hindi sa magigiting na manlalaro ng bawat koponan na ibinigay ang lahat ng kanilang makakaya upang maipanalo ang kanilang team.

Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng bumati sa aking nakaraang kaarawan. Maraming maraming salamat po. I am truly grateful to all of you.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!