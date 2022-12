Mga big time preso dinedo, kinonek sa De Lima case

Nais paimbestigahan ng isang kongresista ang alegasyon na karamihan sa mga namatay na high profile preso sa New Bilibid Prison ay hindi dahil sa COVID-19.

Inilutang ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers party-list Rep. France Castro na ilan sa mga high profile na presong namatay sa NBP ay mayroong kaugnayan sa mga kasong kinakaharap ni dating senador Leila de Lima.

Ayon kay Castro, dapat magsagawa ng independent investigation kaugnay ng alegasyon ni Rodel Tiaga na nasaksihan nito ang pagpatay sa drug lord na si Eugene Chua sa Site Harry, ang lugar kung saan naka-quarantine ang mga bilanggo na nagpositibo sa COVID-19.

“Baka pinatahimik na silang lahat nung magsimula ng mag-recant ang iba pang supposed witnesses at mga may link laban kay Sen de Lima. Maaaring iniligpit na sila bago pa magbago ng kanilang statement ang ilan o magsalita naman ang iba, and COVID was a very convenient excuse at that time,” giit ni Castro.

Malaking katanungan din aniya kung sino ang nagpatahimik sa mga ito. (Billy Begas/Eralyn Prado)