Kabi-kabila ang mga events ngayon sa bawat Lugar. Malaking bagay ang pagbubukas ng mga venue para sa malawakang pagtitipon. Higit sa lahat ay tunay na nakalaya na tayo sa panahon ng pandemya. Bagamat kailangan pa rin ang maigting na pagiingat para hindi mahawa at makahawa pa ng virus. Tuloy pa rin ang pagsusuot ng facemask sa mga Lugar na pinatutupad pa rin ang ganitong patakaran.

Kabi-kabila rin ang pagsasagawa ng mga reunions ng mga pamilya at eskwelahan. Mahigit dalawang taon din walang mga pagtitipon kaya naman sinamantala na ng mga eskwelahan ang mga reunions.

Kaya kamakailan lang ay ginanap ang matagumpay na réunion ng Makati Polytechnic Community College Batch 82 sa Social House sa Makati. Ang mga namuno at namahala ng reunion ay ang mga kasalukuyang officers ng batch na ito na sila Mr. Joselito “Tolits” Generalo-President,Dra. Julie Caray

Mr. Ronnie Paguiringan Jr., Bong Lim, Tes Berones-Smith, Nenette Hierco-Garcia, Lilibeth M. David, Rhonnell Sambrano, Benny Montañez at Mel Reintar. Halos anim na buwan nila itong plinano dahil nais nilang makadalo ang karamihan. Ilan sa mga ka-batch ay halos nasa ibang bansa na at ang iba naman ay sumakabilang buhay na. Ito na ang ika-40th year réunion ng batch na ito kaya dapat lang na paghandaan nila ng mabuti.

Masayang makita ang magsama- samang muli upang alalalahanin ang magandang alaala ng pinagsamahan ng nakalipas na panahon ng mga mag aaral. Ang layunin ng batch 82 ay makatulong din sa mga ka-batchmate na nangangailangan ng tulong. Kaya naman ang nalikom na kaunting halaga ay pinamahagi sa kanila.

Ang mahalaga sa ganitong mga pagtitipon ay tunay nai-enjoy ang bawat oras ng pagsama-sama. Kalimutan ang mga bagay na hindi napagkakasunduan at tunay na magpakita ng pagkakaisa. Dahil maiksi lamang ang buhay kaya laging maging mabait at mapagkumbaba. Hindi masusukat ang tagumpay sa kung anong ating makamit sa buhay ngunit kung paano mo ginagamit ang tagumpay sa pakiki pag kapwa tao. Ang Réunion ay hindi para magpayabangan, magpataasan o magpagalingan . Ang Réunion ang daan para muling Ibalik ang magandang samahan at alalahanin ang magagandang pinagsamahan.

Pasasalamat sa lahat ng taong nagbigay ng kanilang ambag at oras para maging matagumpay ang ika 40 th year ng MPCC BATCH 82.

Congratulations at cheers!!