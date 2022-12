Mandaragat

Bolinao, Pangasinan—Sa isang pambihirang pagkakataon, nakasama ako sa isang palihan sa pagsulat o writing workshop. Pambihira dahil sa matagal na panahon, dumadalo ako sa mga workshop bilang tagapagsalita. Ako ang nagtuturo kung paano ang tama o maayos na paraan ng pagsulat. Ako ang pumupuna, ako ang nagmumungkahi ng maaari pang pagbabago. Pero sa pagkakataong ito, ako ang mag-aaral. Ako ang dapat matuto dahil sa pag-unawa at pagsulat lamang tungkol sa agham ang gagawin.

Ang workshop ay pinangasiwaan ng University of the Philippines Marine Science Institute na ang laboratoryo ay nasa dalampasigan ng Bolinao. Naniniwala kasi ang pamunuan ng institute, lalo na ang nasa dibisyon ng pananaliksik, na mas madaling mauunawaan ng madla ang agham kung maitatawid ito nang maayos sa tulong ng mga peryodista, brodkaster, manunulat at kolumnista na gaya ko.

Lalo pang iigting ang pangangailangang maipaunawa ang mga pananaliksik sa agham at karagatan dahil sa maraming isyung kinakaharap ng ating mga nasasakupang dagat na alam naman nating kinakamkam ng dayuhan.

Komplikado nga naman ang bawat paksa sa agham lalo na iyong mga natutuklasan sa tulong ng mas komplikado pang pananaliksik ng mga siyentipiko. Kaya naman pinag-aralan namin ang wika at jargon o mga salitang madalas ginagamit ng mga dalubhasa upang maintindihan nang sa gayon ay maisulat sa pinakamadaling maiintindihan ng madla.

Mahirap talagang maunawaan ang proseso ng bawat eksperimento pati na ang resulta nito. Lubhang espesyalisado na para lang yata talaga sa kapwa nila scientist. Kaya naman bahagi ng aming workshop ang mismong umunawa lang sa mga salitang ginagamit sa pananaliksik upang makuha ang kabuluhan. Kaya kailangan pa ang panayam sa mismong nagsagawa ng eksperimento. Kaya kailangan pa naming tanungin kung tama ang intindi namin sa resulta ng kanilang pananaliksik na nalathala sa international journal.

Tulad na lamang ng ibinigay sa aking resulta ng pananaliksik hinggil sa algae at sa estado ng tubig sa dalampasigan sa bahaging ito ng Pangasinan. Sa pananaliksik, napatunayan na nagbabago ang pH level sa tinatawag na coastal acidification dulot ng maraming salik sa kalikasan. Sa nangyayaring ito, naaapektuhan ang mga macroalgae na nagsisilbing pagkain ng mga organismo na maaaring magdulot sa pagbabago ng sa pangisdaan at sa kabuhayan ng mangingisda, at sa kabuhayan na rin natin sa kabuuan.

Napakasimple lang ng paliwanag kong iyan sa itaas. Hindi ito nagbibigay ng hustisya sa masinop at matagalang eksperimento na isinagawa ng mga scientist. Kaya kailangan pa ng mas mahaba at detalyadong talakayan sa pamamagitan ng lathalain na isusulat ko sa hinaharap.

Kaugnay nito ang pamagat ng aking kolum sa araw na ito: mandaragat. Kung inaakala ko lang dati na ang mandaragat ay iyong mga nangingisda at sumusuong sa karagatan ano man ang panahon, masasabi ko ring mandaragat ang mga siyentipikong patuloy na pinag-aaralan ang estado ng ating karagatan para sa ating kapakanan.

***

