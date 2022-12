Kabayong bulag nakasungkit 3 Guinness record

Alam mo bang hindi lang pantao, kundi pang hayop din ang mga world title! Petmalu talaga.

Kamakailan lang ay nakasungkit ng tatlong title mula sa Guinness World Record ang isang bulag na kabayo sa Oregon, United States.

Siya si ‘Endo’ na matagumpay na nakuha ang mga titulong, ‘Highest Free Jump by a Blind Horse’, ‘Most Flying Changes by a Horse in One Minute’ at ‘Fastest Time for a Blind Horse to Weave Five Poles’.

Si Endo ay nasa pangangalaga ng kanyang owner na si Morgan Wagner. Sabi niya sa isang panayam, noong 13-anyos pa umano siya nang natanggap niya bilang regalo ang naturang kabayo mula sa kanyang pinakamamahal na lola.

“I first met Endo on my grandma’s farm when my family and I moved up from California to Oregon,” saad ni Morgan sa panayam ng Guinness.

Dagdag pa rito, kwento niya, noong 8-taong pa lamang si Endo ay nagsimula na itong makaranas at magkaroon ng problema sa kanyang paningin.

Lumala pa ito kaya naman nangailangan na tanggalin na ang kanyang mga mata dahil sa sakit na ‘equine recurrent uveitis’, isa sa pinaka pangkaraniwang eye problem ng mga kabayo na humahantong sa kanilang pagkabulag.

Batid ni Morgan na ‘di ito naging madali para kay Endo. Inabot umano ito ng ilang taon bago ito muling masanay na mamuhay ngayong wala na siyang mga mata. Kaya naman tyinaga ito sa pamamagitan nang paunti-unti. (Moises Caleon)