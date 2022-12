Jordan Clarkson namaril ng 7 tres

NAGPAKALAT ng season-high 39 points si Jordan Clarkson para bitbitin ang Utah Jazz sa 132-129 overtime win kontra kay Zion Williamson at New Orleans Pelicans Huwebes ng gabi sa Vivint Arena sa Salt Lake City.

Mula sa floor ay 15 of 26 si Clarkson, pito dito sa 3s. Dinagdagan ni Lauri Markkanen ng 31 points, may 17 si Malik Beasley.

Nawalan ng saysay ang 31 points, 8 rebounds, 8 assists at 2 blocks ni Williamson at 28 points ni CJ McCollum sa New Orleans.

Ibinuhol ng basket ni Clarkson sa final minute ng fourth quarter, sinundan ng tres ni Markkanen tungo sa 121-118 pero sumagot ng 3 din si Trey Murphy sa kabila para makapuwersa ng OT.

Naghulog ng magkasunod na basket si Clarkson sa bukana ng extra time para sa 127-123 lead na hindi na binitawan ng Jazz. (Vladi Eduarte)