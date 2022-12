Iris Tolenada pangako ireresbak F2 Logistics

NABIGO ang F2 Logistics Cargo Movers sa kanilang kampanya sa katatapos na PVL 2022 Reinforced Conference na pinagkampeonan ng Petro Gazz Angels.

Pero hindi napanghinaan ng loob si Iris Tolenada sa nalasap na kabiguan ng Cargo Movers, lalo pa itong naging matatag at nasa kukote nito na bumawi sa susunod na taon.

“Grateful for another year of pursuing my calling & passion. Looking forward to coming back better & stronger next year,” saad ni Tolenada sa kanyang Instagram account.

Hindi nakapasok sa semifinals ang F2 Logistics sapagkat nakalikom lamang sila ng 4-4 record para sa fifth place sa pagtatapos ng elimination round. (Elech Dawa)