‘Hindi kayo mabibitin’: Jake Cuenca bigay todo sa kabaklaan

Sinisigurado ni Jake Cuenca na hindi raw mabibitin ang mga manonood ng 2022 MMFF entry niya na “My Father, Myself” kung pagiging daring ang hanap.

R-18 nga ang classification ng movie, pero kung tingin daw ng mga manonood ay naibigay na niya ang todo ng gawin niya ang BL movie na “Lihis,” iba naman daw dito with Sean de Guzman.

“Hindi sila mabibitin dito,” natawang sagot niya.

“Kaya nga R-18, e, ‘di ba? Saka sinubukan na nilang i-sanitize. Sinubukan na makapasok ng R-16 according to Direk Joel (Lamangan).

“Sinubukan nilang i-edit, i-sanitize ang eksena, kaso nawawala ang magic ng pelikula. Imagine mo ang dilemma nila na panindigan na natin itong R-18 kasi, doon nanggagaling ang brilyante ng pelikula.”

Sa mga kasabayan ni Jake na actor, hindi talaga lahat ay tumatanggap at kayang gawin ang ginagawa niya na pakikipag-kissing scene, love scene sa same sex.

Pero bakit nga ba siya, game lang?

“Opo e,” mabilis niyang sagot.

“Una, you can get that part na confident ka sa seksuwalidad mo. But secondly, I also like to try doing movies like this kasi nga, hindi nila ginagawa.

“No one wants to touch this film. Parang i-offer niyo sa ka-contemporary ko ‘yan, there’s no one who will touch this film but there’s only one who will do it na walang katakot-takot, that’s me,” natawang sabi rin niya.

At sey pa ni Jake, “I’m proud of it. For me, rather than be afraid, parang ayoko ng matakot. I just wanna keep doing this film at hopefully, makaisa at magustuhan nila, umabot ng abroad ‘to.

“Lahat ng mga pangarap natin, nando’n ako sa thinking na ‘yon.”

Sa ngayon ay nasa lock-in taping pa si Jake pero alam namin, lalabas siya in time for the premiere night of their movie.

Ryza ‘di maka-move on sa pagkamatay ng alaga

Masayang nagkuwento si Ryza Cenon sa naging instant at mini-reunion ng Starstruck. Though, ang mga dumating ay from Starstruck batch 1 & 2 lang halos.

Ang nag-organize raw ng naging dinner nila ay si Cristine Reyes dahil paalis na rin no’n ang isa sa bff nitong talaga na si Christian Esteban, pabalik ng U.S.

Sabi ni Ryza, halos lahat daw sila ay either married or may mga anak na nga.

“Sabi ni AA, ‘uy, baka gusto niyo mag-meet, dinner kasi aalis na si Christian. So sabi ko, go, sige, kailangan ko ‘yan. Nagpunta kami. Kasama ko si Night. Kasama rin ni Sheena (Halili) ang anak niya, si Martina kaya naglaro silang dalawa.

“Hayun, kuwentuhan lang, update-update. Ang saya lang kasi, gano’n lang. Si Megan (Young), super tagal ko na siyang ‘di nakakausap, as in, that day lang ulit.

Wish daw niyang maulit muli ang get-together nila. Nakausap namin si Ryza, inamin nito na until now, hirap pa rin siya maka-move-on mula sa pagkamatay ng almost a decade niyang alaga at “anak-anakan” na pet na si Mallows.

Kaya sey niya, perfect timing ang imbitasyon ni Cristine sa kanya.

Aktor balik droga na naman

Nagbabago na naman daw ang attitude ng isang actor. Nanghihinayang ang kaibigan ng actor dahil nao-observe raw niyang parang balik na naman ito sa dating gawi.

Thinking na nagbago na talaga ito ng tuloy-tuloy dahil may mga obligasyon na at responsibilidad na dapat harapin sa buhay. Bukod dito, sayang ang napakarami na raw na opportunity na binibigay ng network sa kanya.

Nandiyang late, parang lutang na naman daw ito.

Sabi ng kaibigan ng actor, mukha raw bumalik sa bisyo ng pagda-drugs ang aktor.