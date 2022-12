Engineer na ‘pasawang-awa’, viral board exam passer

‘Aanhin ko ba kasi ‘yung sobra’

‘Yan ang real clutch experience ng isang bagong engineer sa pagkuha niya ng kanyang board exam nang pumasa siya sa rating na 70%.

Siya si Engr. John Gil David na kamakailan lang ay pumasa sa 2022 Civil Engineer Licensure Examination sa markang kung tawagin ng marami ay palakol o pasang-awa sa school.

Nakakuha siya ng 70.00 sa mga subject na Mathematics, Surveying and Transportation Engineering, Hydraulics and Geotechnical Engineering, at Structural Engineering and Construction.

“Aanhin ko ba kasi ‘yung sobra sheeet salamat talaga Lordd!!! Clutch,” post ni David nitong November 29 kasabay ng pagbabalita sa kanyang pamilya at mga kaibigan ng pagpasa niya sa board exam.

Siyempre marami sa mga netizen ang natuwa para sa tagumpay ni David, anuman ang kanyang nakuhang marka.

“Congrats Engineer! Naalala ko dati sa exam ng misis ko, 70 lahat, Electrical Engineering at master electrician exam , 5 subjects consistent.hehehe..ngayon mas mataas pa sahod sakin. So proud!” sabi ni Modiy Rivera.

“Tama. P15K pa rin naman ang starting kaya tama lang ‘yan,” sundot naman ng isang netizen.

“Hindi lang sa score nakabase ang kakayanan ng isang tao patungkol sa kanyang propesyon. Congrats Engr.!” komento ng isa pa.

Nag-uumapaw naman ang pagpapasalamat ni David sa kanyang pamilya, kamag-anak, at mga kaibigan na walang sawa ang sumuporta at naniwala sa kanyang journey mula noong nag-aaral pa lamang at hanggang ngayong rehistradong inhinyero na siya.

“Sharawt sa aking relatives, mga kaibigan (kilala nyo kung sino kayo) at mga taong naniwala sakin sa journey na ‘to dahil minsan pati ako’y hindi na naniniwala sa sarili ko. Maraming salamat sa inyong lahat!” (Moises Caleon)