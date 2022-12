COVID case nasipat pagbaba sa Metro Manila

Bumaba ang COVID-19 positivity rate ng National Capital Region sa 14.3%, ayon sa isang independent research group.

Sinabi ni OCTA Research Group fellow Dr. Guido David na ito ay mula sa 14.5% na naitala noong Disyembre 11.

Tumutukoy ang positivity rate sa percentage ng mga tao na nagpositibo sa COVID-19 sa kabuuang bilang ng mga nasuri.

Ayon kay David, senyales ito ng pagbaba ng COVID-19 infection sa Metro Manila.

Pero makukumpirma aniya ang trend na ito sa susunod na linggo.

“This could be a sign that infections in the NCR may be decreasing already. Numbers next week will confirm if the trends will hold. Stay safe everyone,” sabi ni David sa kanyang Twitter account nitong Biyernes. (Juliet de Loza-Cudia)