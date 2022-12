Cinio Junior Tennis bobomba sa Lucena

PAPAGITNA ang mga rising star ng bansa sa gaganaping Cinio Junior Tennis Championships 2023 sa Enero 7 hanggang 9 at sa 14 hanggang 16 sa Zoleta Tennis Center sa Lucena City.

Mag-aagawan sa ranking points ang mga petmalung junior netters sa limang dibisyon ng naturang kompetisyon na sanctioned ng Philippine Tennis Association.

Paglalabanan ang mga korona sa 18-under boys and girls division, 16-under boys and girls class, 14-under boys and girls category, 12-under boys and girls division at 10-under unisex category.

Ang deadline para sa submission of entries ay sa alas-12 ng tanghali sa Enero 5.

Para sa mga detalye, makipag-ugnayan kay coach Karl Zoleta sa 0917-779-9990. (Abante Sports)