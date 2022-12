Christian tumiklop sa afam na nanlait sa mga Pinoy

Sa halip na ipagtanggol at makipagbalitaktakan sa mga foreigner kaugnay sa kanilang obserbasyon sa mga Pilipino, tumiklop ang award-winning actor na si Christian Bables.

Hindi nagawang umalma ng aktor sa nakasabayan nitong mga turista sa bansa nang marinig nito ang kanilang usapan na tumutukoy sa mga Pilipino na pasaway.

Kuwento ni Christian sa kanyang tweet, “May mga foreigners akong nakasabay sa elevator. I overheard one of them saying “most people in this country doesn’t know how to follow rules.” Gustuhin ko man ipagtanggol tayo, sadly, tama siya.”

Nag-comment din si Janice de Belen at umayon sa realization ni Christian.

“Very true,” sabi ni Christian. (Rey Pumaloy)