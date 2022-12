CHED, MARINA kinandado 8 maritime school

Walo mula sa 83 maritime school sa bansa ang ipinasara ng Commission on Higher Education (CHED) at Maritime Industry Authority (MARINA) dahil sa kabiguan ng mga ito na makasunod sa panuntunan ng European Maritime Safety Agency (EMSA) at iba pa.

Gayunman, iginiit ni CHED Executive Director Cindy Benitez-Jaro na sumusunod sila sa EMSA pero madalas ay nag-aamyenda ito ng international standard bago pa man lubos na makatugon ang mga maritime higher education institution (MHEI).

Sa katunayan ay nagpapatupad aniya sila ng limang-taon na moratorium para sa pagbubukas ng bagong maritime curriculum bilang tugon sa mga pagkukulang na tinukoy ng EMSA sa isyu ng edukasyon, training at certification system sa mga Filipino seafarer.

Batay sa 2017 EU Seafarers Statitstics, nangunguna ang Pilipinas sa mga non-European country na may pinakamaraming marino sa mga European vessel. Ito ay dahil tiwala at kinikilala aniya ng mga European ship owner ang kakayahan ng mga marinong Pinoy dahil sa iprinisinta nilang certificate of competency.

Mula noong 2006, mahigpit na aniya ang EMSA sa pagpapatupad ng Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) kaya kailangang makatugon ang maritime school sa patakaran nito.

Dahil dito kung kaya’t kailangan aniya nilang ipasara ang nga maritime school na bigong makasunod sa curriculum kaysa mawala ang certificate of recognition ng bansa na magreresulta sa pagkawala ng trabaho ng libo-libong marino.

Tinukoy din niya ang mga substandard na eskuwelahan na kailangang ipasara para makapili agad ng mga bagong paaralan ang mga estudyante nito.