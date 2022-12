Bea napagkamalang alipin ng sex

Very generous talaga si Bea Alonzo sa mga taong mahal niya. Hayun nga at nagpa-Christmas party na siya para sa mga kaibigan, glam team, at pamilya niya.

At siyempre, bonggang-bonggang party, na umulan ng pagkain, inumin, at siyempre mga bonggang regalo.

“Early Christmas celebration with the people I love and worked with this year (actually, for years already). It was a fun night of music, cocktails, games, laughter, and LOVE. Thanks to everyone who came to the #TeamBeaXmasParty. ‘Til next year!

“And, of course, the party wouldn’t have been possible if not for my fairy godsister, @ycoysitchon, and these fantastic suppliers. Planner, concept curator & coordinator. Thank you so much!! Merry Christmas!” sabi ni Bea.

Siyempre, marami ang nakapansin sa kagandahan ni Bea noong gabing `yon. At sa Instagram, lutang na lutang ang awra niya na pang-foreigner, ha!

Kinumpara nga si Bea kay Dakota Johnson, ang bida sa ‘Fifty Shades of Grey’, ha! Si Dakota ang babaeng naging alipin sa sex ng bidang lalake, si Jamie Dornan.

Marami nga ang inggit na inggit sa role na `yon ni Dakota, na pinaligaya, pinarusahan, at mistula ngang alipin sa sex, ni Jamie. At kung may bagay nga raw na gumanap sa ganung karakter, si Bea `yon, dahil hawig na hawig niya, at kapanta-pantasya talaga si Bea, ha!

Well, papayag naman kaya si Bea na gumawa ng pelikula na may temang sex, at alipin ng pakikipagtalik pa ang role niya? Abangan! (Rb Sermino)

