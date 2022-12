Ateneo, UP isport lang!

MAGANDANG araw sa inyo mga ka-Abante! Sana’y nasa mabuti kayong kalagayan.

Parang kailan lang nagsimula ang Season 85 ng UAAP at ngayon nasa Finals na muli tayo sa pagitan ng Ateneo Blue Eagles at UP Fighting Maroons.

Sobrang exciting nga naman ang Battle of Katipunan dahil noong nakaraang Mayo lang ay naglaban din sila para sa Season 84 championship, kung saan winakasan ng UP ang kanilang 36-year title drought.

Ngayon may Game 3 ulit matapos talunin ng Ateneo ang UP nito lamang Miyerkoles, ngunit may malaking dagok na haharapin ang Fighting Maroons.

Napuruhan ang tuhod ni UP forward Zave Lucero sa fourth quarter ng Game 2, at marami ang lubos na nabahala sa kanyang kalagayan, ultimo mga players ng Blue Eagles ay tinignan ang kanyang kalagayan.

Matapos ang laro, nagpaunlak ng well-wishes si Ateneo head coach Tab Baldwin pati na rin ang kanyang players na sina BJ Andrade, Ange Kouame at Chris Koon.

Napakagandang makita ang ganitong sportsmanship sa UAAP Finals, dahil sa kabila ng mainit na kompetisyon para makuha ang kampeonato ay mas nananaig pa rin ang kanilang respeto at kapatiran sa isa’t’-isa.

‘Ika nga sa NBA, “this is bigger than basketball” at walang may gusto na makita na magtamo ng injury. Bilib ako sa Ateneo at UP at siguradong mas magiging exciting ang labanan nila sa Game 3.

Merry Christmas mga ka-Abante at mag-iingat kayo palagi!