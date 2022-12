4 online seller dinakma sa illegal firecracker

Apat na online seller ng mga ilegal na paputok ang dinakip ng mga tauhan ng Philippine National Police-Anti Cybercrime Group (PNP-ACG) at Firearms and Explosives Office (FEO) sa magkahiwalay na operasyon sa Marikina at Navotas nitong Huwebes.

Sa ulat ni NCR ACG acting chief P/Lt. Col. Jay Guillermo, unang naaresto sa basement ng SM Marikina sina Kenneth Nilo at John Kenneth Jacob, kapwa 28-anyos at mga residente ng Barangay Cupang, Antipolo City bandang alas-4:10 ng hapon.

Nakumpiska sa kanila ang 23 sari-saring ilegal na paputok tulad ng pla-pla, super lolo; 200 piraso ng kwitis, at marked money na ginamit sa operasyon.

Bandang alas-10:10 naman ng gabi nang maaresto sina Joseph Malaca Adriano, 20, at Jeffrey Palileo, 25, kapwa ng Barangay San Roque, Navotas City sa ikinasang operasyon ng PNP-ACG sa No. 166 Gold Rock, Barangay San Roque ng lungsod na ito.

Nasamasam sa kanila ang malalakas na uri ng paputok gaya ng atomic bomb; King Kong Arco; Atomic crying cow, at iba pang bawal na paputok, marked at boodle money na ginamit sa operasyon.

Ginagamit ng mga suspek ang Facebook sa kanilang pagbebenta ng mga ilegal na paputok na na-monitor naman ng PNP-ACG dahilan upang isagawa ang operasyon laban sa kanila. (Edwin Balasa)