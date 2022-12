2 pulis-Makati timbog sa kotong

Sa kulungan magpapalipas ng Pasko ang dalawang pulis matapos silang dakpin dahil sa pangongotong ng P50,000 sa mag-live in partner kapalit ng kinumpiska nilang mamahaling cellphone ng mga ito sa Makati City kahapon ng madaling-araw.

Hindi na nakapalag sina Mark Advincula, 32-anyos, at Mark Joseph Segador, 31-anyos, kapwa may ranggong patrolman at nakatalaga sa Sub station 6 ng Makati City Police Station nang arestuhin sila ng mga tauhan ng Philippine National Police-Integrity Monitoring and Enforcement Group (PNP-IMEG) sa entrapment operation kahabaan ng A. Mabini St, Poblacion, Makati City bandang alas-4:30 ng madaling-araw.

Inireklamo sila nina Angelica Dacer, call center agent at kinakasama nitong si Dante Ruanto, pawang residente ng Pacamara St., Don Fabian, Quezon City.

Sa ulat, may nakilala si Dacer na dayuhan nitong Disyembre 8 at nagbigayan sila ng phone number.

Kinabukasan, nakatanggap si Dacer ng mga text message mula sa iba’t ibang number at iniimbitahan siya sa Makati City Police Station dahil sa reklamo ng nasabing foreigner sa nawala umano nitong ATM at P130,000 cash.

Nakipagkita si Dacer sa texter sa isang lugar sa lungsod at dito siya hinuli nina Advincula at Segador lulan ng mobile car. Dinala siya sa presinto kung saan kinumpiska ng mga ito ang kanyang iPhone Promax 13 maging ang cellphone ni Ruanto na pinuntahan ng mga ito sa Quezon City.

Nagpa-blotter pa ang mga pulis sa Barangay Poblacion para pagbayarin sina Dacer at Ruanto ng P50,000 kapalit ng kanilang iPhone na kinumpiska ng mga ito pero walang isinampang kaso sa kanila.

Dahil dito, nagpasaklolo ang mga biktima sa PNP-IMEG na siyang nagplano ng entrapment operation.

Sa isinagawang operasyon, nakuha sa mga suspek ang P1,000 na marked money at 49 pirasong tig-P1,000 boodle money na tinanggap nila sa mga biktima, gayundin ang kanilang personal na gamit kabilang ang kanilang PNP ID. (Edwin Balasa)