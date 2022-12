100-anyos couple namatay ilang oras pagitan

Literal na “Til death do us part” ang naging istorya ng matandang couple sa Amerika matapos magkasunod na pumanaw.

Sila si Hubert Malicote at ang asawa nitong si June Malicote, kapwa sila 100-anyos at taga-Ohio, USA. Nabatid na, 79-taon nang nagsasama bilang mag-asawa ang couple.

Si Hubert ay nagtrabaho sa Navy noong World War II habang si June naman ay namasukan sa isang factory. Nagsimula ang kanilang pag-iibigan noong 1943 at nitong Hunyo 2022 naman nila ipinagdiwang ang kanilang huling wedding anniversary.

Buwan ng Agosto nalamang na mayroong sakit si June sa puso at nasabihan ng doktor nito na marahil ay ‘di na siya makaabot pa sa pagtatapos ng taon. Sa kabilang banda, si Hubert ay nagkaroon naman ng urinary tract infection.

At nitong Nobyembre 30 lang nga ay naunang namaalam si Hubert pasado 9:15 ng gabi na nasundan ng pagkamatay din ni June 5:40 pm sa sumunod na araw.

“He went from 100 to zero in the span of three days. My dad saw what was happening to mom. He knew the prognosis and he wasn’t going to let her go alone. He lined up to be with her,” sabi ng kanilang anak na si Jo Malicote.

Dama umano niya na noon pa man ay ‘di na mapaghiwalay ang dalawa. Talaga pinatunayan ng couple na ito na tila ‘di nila kaya na mawalay sa isa’t isa ng matagal kaya naman magkasunod na silang lumisan sa mundong ibabaw ng magkasama.

May lungkot pero nakaka-touch ang kwento ng mag-asawa. Sabi nga sa isang kanta, “Ikaw pa rin ang pipiliin kong mahalin, sa susunod na habang buhay.” (Moises Caleon)