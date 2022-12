Viral: Bacon na gawa sa halaman

‘Yung bet mo kumain ng karne pero vegetarian ka.

Well, nakahanap ng solusyon dyan ang isang babaeng chef na gumawa ng bacon mula sa halaman. Siya si Chef Kennedy (@chef.kennedy), isang certified food enthusiast dahil lahat ng kanyang content sa TikTok ay halos puro pagkain.

Kamakailan lang ay ibinahagi niya ang ginawa niyang bacon mula sa plant ingredients. Tinawag niya itong ‘mochi bacon’. Gumamit siya ng rice paper, at samu’t saring dry na sangkap para sa sweet and smokey marinade nito.

Makikita sa naturang video ang paghahalo niya ng lahat ng mga sangkap, pag-o-organize nito sa container, paglalagay sa freezer, paghihiwa, at syempre ang pagpiprito nito.

Umani ito ng higit isang milyong views at siyempre reaksyon din sa mga netizen na na-amaze sa kanyang recipe.

Para kay @cluelessbushcraft, aniya, “This is the first vegan bacon that actually looks good.”

“I’m not vegan or anything, but I kind of am interested in some of these meat substitutes,” komento naman ni @dumplingjinping.

Na nireply-an naman ng uploader, ani, “Yeah it’s alway cool to try new things! My grandma would say when you try something new you get to make a wish!”

Tila may katanungan naman si @rosemae195, sabi niya, “I don’t understand how people do this when the thought of opening a tin makes me cry.”

“I dont have the energy to make this but it looks good,” pag-amin ng isang netizen.

“Not vegan but just trying to enjoy more flavors and textures without the extra cholesterol, this is so neat!” compliment naman ni @mmmixups.

Ikaw, gusto mo rin bang masubukan ang kakaiba at healthy na bacon na ito? (Moises Caleon)