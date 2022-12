Tuluy-tuloy na pagbangon tungo sa mas ligtas, maginhawang kinabukasan

Malayo na ang narating ng Pilipinas sa laban kontra COVID-19 at iba pang krisis. Isa man tayo sa mga bansang maagang nagkaroon ng mga kaso nito, masasabi rin nating isa rin tayo sa mga bansang mabilis nag-umpisang naka-recover mula rito. Patunay riyan ang mabilis na pagbubukas at paglago ng ating ekonomiya simula noong 2021 at ngayong taon.

Marami na rin tayong mga aral na natutunan dahil sa pandemya. Dahil sa COVID-19, mas nagkaroon tayo ng kamalayan sa kahalagahan ng pagiging handa sa mga ganitong uri ng public health emergencies. Dahil sa pandemya, nagkaroon ng mga pagbabago sa ating mga polisiya ukol sa ating ekonomiya at healthcare system. Sinikap natin na maging mas adaptive at resilient ang mga ito sa harap ng banta ng mga ganitong krisis.

Maliban dito, malaki rin ang pagbabagong naidulot ng COVID-19 sa kabuuang lipunan. Mas na-appreciate natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Pinatatag din ng COVID-19 ang ating pagkakaisa bilang isang bansa dahil pinatunayan nito na kaya nating lampasan ang anumang pagsubok kung magtutulungan tayong mga Pilipino.

Kaya naman naniniwala ako na sa pagpasok ng bagong taon, dapat tuluy-tuloy na ang ating pagbangon mula sa pandemyang ito.

Bilang Chair ng Senate Committee on Health, natutuwa ako na kamakailan ay inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. ang Department of Health na pagtuunan na nito ng pansin ang ilan pang mga alalahanin natin sa public health kasabay ng kampanya laban sa COVID-19.

Ang ibig pong sabihin nito, magiging parte na lamang ang COVID-19 sa iba pang mga programang pangkalusugan ng DOH, hindi katulad noon na ito ang focus ng gobyerno. Patunay ito ng ating pag-“move on” na mula sa pandemya at kahandaang harapin ang iba pang mga hamon.

Ayon naman sa DOH, isasama na nito ang ating COVID-19 management sa mga public health programs ng bansa sa 2023. Ang ibig sabihin din nito, ang mga hakbang laban sa COVID-19 ay magiging regular na bahagi na ng clinical practice guidelines sa mga ospital at iba pang health facilities. Para sa ahensya, paraan ito upang maalis na ang takot nang hindi pa rin nagkukumpiyansa laban sa COVID-19.

Ang hakbang na ito ay makakatulong din sa mga health facilities na tumutok sa iba pang mga health issues sa ating bansa tulad ng TB, HIV at iba pang banta sa kalusugan ng mga Pilipino.

Sa katunayan po, ilang panukala ang aking nai-file upang mapalakas ang ating healthcare system. Nariyan ang Senate Bill Nos. 195 at 196 na layuning itatag ang Philippine Center for Disease Control and Prevention at ang Virology Science and Technology Institute of the Philippines.

Isinumite ko rin ang SBN 189 na layuning magbigay ng libreng medical check-up taun-taon para sa lahat ng mga Pilipino. Nariyan din ang SBN 190 na layunin namang magbigay ng libreng dialysis sa mga nangangailangan nito.

Ipinaglaban ko rin na maisama sa 2022 at 2023 budget ng gobyerno ang Cancer Assistance Fund na layuning tulungan ang mga kababayan nating may sakit na cancer.

Maliban diyan, patuloy ko rin pong isusulong ang pagtatayo ng Super Health Centers sa bansa at ang pagpaparami pa ng Malasakit Centers sa ating mga ospital. Sa kasalukuyan, mayroon na tayong 153 Malasakit Centers na tuluy-tuloy ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan.

Si Marvin Galang na residente ng Maynila ang isa sa mga natulungan ng Malasakit Centers. Umabot po sa PhP400,000 ang kanyang bayarin sa ospital dahil sa kanyang operasyon sa pantog. Dahil sa Malasakit Centers, wala na siyang binayaran.

Ganoon din si Thelma Ibana na walang binayaran sa Basilan General Hospital matapos niyang ma-confine doon. Ayon sa kanya, nabigyan din siya ng libreng gamot sa tulong ng mga programa ng gobyerno tulad ng Malasakit Center.

Isa rin sa mga dumulog ng tulong sa Malasakit Centers si Manong Marciano Bate, isang turon at banana cue vendor na personal ko ring nakilala nang magtungo ako kamakailan sa Pandi, Bulacan para maghatid ng tulong doon. Natulungan ng Malasakit Center ang kanyang asawa na may diabetes, tatlong taon na ang nakakaraan. Pumanaw man ang asawa niya, kita ko naman sa mukha ni Mang Marciano ang pag-asa na makakabangon silang muli sa tulong ng gobyerno.

Gaya ni Manong Marciano at iba pang natulungan natin, hangad ko po na mapuno ng pag-asa ang ating mga puso ngayong Kapaskuhan at pagpasok ng bagong taon habang tuluy-tuloy ang pag-usad natin. Hangad ko na sa 2023, mas maging matatag ang ating bayanihan, malasakit, at pagmamahal sa isa’t isa dahil ang mga ito naman talaga ang susi upang tuluyan na nating marating ang mas maginhawa at ligtas na kinabukasan para sa lahat!