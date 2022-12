Toni puno ng tawanan, iyakan pagbalik sa ‘Eat Bulaga’

Sa presscon pa lang ng ‘My Teacher’ nina Toni Gonzaga, Direk Paul Soriano, at Joey de Leon, inusisa na ang una kung magi-guest siya sa Eat Bulaga.

At siyempre, positibo ang sagot ni Toni, at abangan na nga lang daw.

At sa Facebook page ni Toni, nilabas na nga niya ang naging guesting niya sa Eat Bulaga. At sobrang special ang guesting na `yon, dahil bukod kay Joey, at iba pang dabarkads, present din si Vic Sotto, ha!

Bongga, di ba?

Eh, di ba? Nagri-report lang sa Eat Bulaga studio sina Joey, Vic, lalo na si Tito Sotto, kapag super special ang ganap.

“Nakabalik kung saan nagsimula. Thank you Eat Bulaga!” sabi pa ni Toni.

Makikita sa picture na todo ngiti si Toni dahil sa eksena ng mga dabarkads. May mga super emotional din dahil finally ay muli nga nilang nakita si Toni na nasa studio ng Eat Bulaga.

Masyado na nga raw matagal bago naganap ang sitwasyon na ito. Na hindi nga nila inaasahan noon, lalo na noong kalakasan ng Kapamilya network.

Pero siyempre, hindi nga yon mapapanood agad-agad, dahil feeling ng mga dabarkads, fans, pang-special episode nga yon, like sa bisperas ng Pasko, o sa December 24, na Sabado, di ba?

Heto nga ang reaksiyon ng mga faney:

Mae Raquel Muñez YnOt, “Wow I’m happy for you po.”

Roger M Junior, “Wow happy for you..saya n ni joey ur back sana pati sina Ruby at Jimmy.”

Shiela Macapundag, “Nakaka-touch naman. Jan ang 22o mong pamilya. Godbless.”

Phen Bublo, “Welcome back!this is where u belong!”

Joshua Chen II, “Congratulations hanggang dulo.”

Jovelyn Rodrigo, “Wow congrats idol… welcome back dami blessings ni Miss Toni G! Mga bashers iyak!”

Jesca Salvador Gaspar, “Congrats my Toni G! I am happy for you that finally you are back in your original home.”

Sarah Jane Martin Simon, “Welcome back Ms. Toni.”

Doanna Marie Fulgencio, “Congratulations po… miss ko na po tandem nyo ni Paolo.”

Sher Anna Demarunsing,

“Welcome back to your real home ms. Toni G we Love youuuuu.”

Oh, di ba? Ang bilis ng panahon. Natatandaan ko pa noong sumama ang loob ng mga taga-Eat Bulaga dahil bigla silang nilayasan ni Toni, noong lumipat nga ito sa ABS-CBN.

Well, abangan na lang natin kung ano ang magiging resulta ng ‘My Teacher’ sa Metro Manila Film Festival, ha! (Rb Sermino)