Terrence Romeo, Beermen reresbak sa semis Game 2

Mga laro Biyernes: (PhilSports Arena)

Game 2/Best-of-5 Semifinals

3:00pm – Magnolia vs Ginebra

5:45pm – Bary Area vs SMB

(Ginebra, Bay Area angat, 1-0)

NAIWAN ng 16 pero hindi nabahag ang buntot ng Bay Area, humabol bago inagawan ng panalo ang San Miguel Beer 103-102 sa Game 1 ng kanilang PBA Commissioner’s Cup semis nitong Miyerkoles.

Babalik ng PhilSports Arena ang magkatunggali para sa Game 2 sa nightcap ng double-header ngayon.

Nagtulungan sina Andrew Nicholson, Zhu Songwei at Kobey Lam para ibalik ang Dragons. Isinubo ni Lam ang fastbreak layup para agawin ang lead, hindi na nakaporma ang Beer nang sumablay ang huling tira ni Devon Scott.

“I think the other teams think they can push us around and we’re young,” ani coach Brian Goorjian. “That Filipino toughness and that was the test early. They’re gonna come at you, they’re going to be physical and try to intimidate.”

Naka-21 points off the bench si Terrence Romeo para sa Beer, pero dalawa na lang ang kinaya sa second half.

Bumukas din ang interior defense ng SMB sa second half dahil sa foul trouble ni June Mar Fajardo, napituhan ng pang-lima sa bukana lang ng fourth. (Vladi Eduarte)