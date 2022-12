Tagumpay ni Richard Gomez sa shooting kinilala ng Kamara

PINAGTIBAY ng Kamara de Representantes ang resolusyon na kumikilala sa panalo ni Leyte Rep. Richard Gomez sa international shooting competition sa Photaram, Thailand noong nakaraang buwan.

Si Gomez ay nanalo ng silver medal sa 4th Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse (FITASC) Asian Sporting Championship senior division na ginanap noong Nobyembre 16 at 17 sa Thailand.

Siya ay naka-4th place din sa 5th Asian Compak Sporting Championships na ginaganap noong Nobyembre 19 at 20 sa Photaram.

“For his outstanding performance in bringing honor and pride that put the Philippines at the forefront of the fastest growing shooting sport, and for his exceptional accomplishments that inspire young Filipino athletes to persevere and achieve excellence in their chosen sports, Honorable Gomez deserves utmost commendation,” sabi sa House Resolution No. 643.

Ang resolusyon ay akda nina Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Majority Leader Manuel Jose Dalipe, Minority Leader Marcelino Libanan, Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos at Tingog Partylist Representatives Yedda Marie Romualdez at Jude Acidre.

Si Gomez ang nagtayo ng Sporting Clays Association of the Philippines na nag-oorganisa ng mga kompetisyon sa bansa, kasalukuyan din siyang pangulo ng Philippine Fencing Association. (Billy Begas)